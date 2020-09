Chiqui responde a las palabras de Borja tras el divorcio y carga contra él: "No te soportan"

Chiqui y Borja han vuelto a la carga. El exmatrimonio ha vuelto a protagonizar un complicado cruce de acusaciones del que han salido tarifando ambas partes. Después de que su ex la describiese como alguien “insoportable”, la exconcursante de ‘ Gran Hermano ’ ha cargado contra el padre de sus hijas, respondiendo sin pelos en la lengua a sus duras palabras.

Lo de enterrar el hacha de guerra, no es una opción. Almudena Martínez y su exmarido siguen al pie del cañón, sacando todos los trapos sucios -habidos y por haber- de su relación. Aunque ella decidió poner punto y final a su relación el pasado mes de diciembre tras un delicado episodio, la murciana y su ex continúan su particular guerra pública.