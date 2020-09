Borja se confiesa y manda un mensaje a Chiqui tras su separación: "Que se busque a otro que la soporte"

La cosa no ha quedado ahí y el joven no ha dudado en responder a todas las preguntas de sus seguidores, que no han sido pocas. Cuando le han preguntado si ha estado enamorado de Chiqui, esta ha sido su tajante respuesta: “Sí lo he estado, pero ya no”. Además, ha querido dejar claro, nuevamente, que no volvería con ella, por lo que parece que su historia de amor es un capítulo de su vida totalmente cerrado y olvidado.