Chiqui 'GH' se pronuncia tras confirmar que se divorcia de Borja: "Si se va de España, pues adiós"

Chiqui y Borja se divorcian. Así lo ha confirmado ella misma en sus redes sociales. La exconcursante de ' GH ' ha tomado una firme decisión y ha comunicado públicamente que se separa. Además, ha roto su silencio tras confirmar la noticia y le ha dirigido un contundente mensaje al que ya no será su marido tras diez años.

Una vez que la inesperada noticia ha salido a la luz, la también exconcursante de 'Supervivientes' ha querido confirmar las informaciones de su puño y letra. "Quiero decir que es cierto que me estoy divorciando. Yo no he hablado nada más. Si se va de España, pues adiós. Como si se va al fin del mundo...me da absolutamente igual", ha señalado en un tono arisco asegurando que ha tomado esta decisión por el bien de sus hijas y el suyo propio.