Miriam Sánchez enseña su cambio físico y sus seguidores se enfadan: "Deja de engañar"

Han pasado cuatro meses desde que Miriam Sánchez decidiera pasar por quirófano para moldear su figura y ganar confianza en sí misma. Ahora, la que fuera asesora del amor en ' MyHyV ' ha dejado en shock a sus seguidores con una foto que muestra el brutal antes y después de su cuerpo tras someterse a un lipovaser y un lipofilling mamario con el que ha cambiado por completo su imagen de ahora. Sin embargo, ha habido quien ha considerado que esta imagen ha sido retocada en exceso y que no ha mostrado la realidad de su cambio. Puedes verlo en el vídeo.

Las reacciones a su gran cambio no se han hecho esperar y la publicación se ha llenado de comentarios de todas las índoles. Mientras unos han piropeado y se han desecho en halagos con la excolaboradora de Telecinco, ha habido otros que se han sentido estafados con esta publicación y consideran que ha abusado del Photoshop para vender una imagen que, según ellos, no es fiel a la realidad.

Sus seguidores creen que ha abusado del Photoshop

"Para dar credibilidad no hay que retocar las fotos" o "deja de engañar, es Photoshop", han sido algunos de los comentarios que ha recibido la madrileña en su perfil de Instagram. Aunque por el momento ella no se ha pronunciado al respecto de estas críticas, sus fans se han encargado de defenderla y alabar su nueva figura. "Te han quitado veinte años", "nunca has estado tan guapísima", "brutal" o "sin palabras", le han comentado los que han sabido apreciar el impactante cambio.