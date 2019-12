Ana Obregón se pronuncia sobre el estado de salud de Álex Lequio: "Las alarmas que han salido son falsas"

Mostrándose bastante molesta con las cosas que se han dicho estos días, ha sido muy clara hablando sobre el tema y ha contado exactamente qué esta pasando. Así ha respondido al ser preguntada por su hijo Álex: "A él no le gusta nada que hable de este tema, pero todo va fenomenal. Las alarmas que han salido son falsas. Pido, por favor, que no se juegue con la salud de mi hijo. Todo va genial, no para de trabajar y yo le digo que pare, porque hasta en los hospitales está con el ordenador. Va a abrir una oficina en Alicante y empezó en el garaje de casa. Ahora es líder en Marketing Digital. Desde aquí quiero mandar fuerza a todas las personas que tengan todo tipo de enfermedades difíciles, la actitud es lo fundamental".