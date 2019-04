Christian Gálvez nos da todos los detalles de su primer amor: "No me acuerdo de quién se declaro a quién"

No podía imaginar desde pequeño lo que el destino le tendría preparado. Christian Gálvez era un chico con pies muy grandes lo que le sirvió arrastrar el típico apodo en la infancia y cierto vértigo a las alturas en las que no se ve al final un fondo. Su pasión por los cómics (tiene miles de ejemplares), lo que más le asusta y también hacia qué lado de la cama duerme... ¡Se lo hemos preguntado todo! Hasta quién fue su primer amor. Y Christian nos ha contestado sin censuras en 20 preguntas.

Christian Gálvez es un hombre con alma metalera atrapada en el Renacimiento. Y no, no lo decimos nosotros, esta idea está más que demostrada tras someterle a nuestro '20 cosas sobre' que ha respondido sin censura y desvelándonos algun secreto "confesable" que sorprenderá a todo el que lo vea.

El presentador de 'Pasapalabra' ha asegurado que en el cole era de los raros, que de no dedicarse a la televisión le hubiera gustado desarrollarse en la docencia y que su primer amor fue hace muchos años. "No me acuerdo de quién se declaró a quién", ha comentado Christian, a la vez que ha dado más detalles de la primera chica chica que el robó el corazón. Si quieres descubrir más datos, dale al play del vídeo de apertura de la noticia.