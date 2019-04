Christian Gálvez, hombre del Renacimiento: "No cambiaría mi forma de presentar para tener más éxito"

Si hay alguien que es capaz de hacer una entrevista en la propia exposición de la que es comisario, participar en una sesión de fotos, contestar a las preguntas, atender con cariño a los visitantes y darnos de paso alguna que otra lección de historia, ese es sin lugar a dudas Christian Gálvez. Con él hemos estado en la que se ha convertido su segunda casa y lejos de 'pasar palabra' se ha atrevido con todo. Tanto es así que nos hemos enterado de que él mismo ha diseñado el perfume que lleva puesto y que en su etiquetado ha escondido un código secreto. No es un decir, realmente es todo un hecho que Christian es un hombre del Renacimiento.

Desde la última planta del Palacio de las Alhajas, Christian Gálvez observa cómo llegamos. Con naturalidad nos invita a que subamos donde está sin que le importe descubrirse ante los visitantes que ese día han madrugado especialmente para ver a 'Leonardo da Vinci: los rostros del genio'. Sin perder ni un minuto nos ponemos manos a la obra porque hay mucho que hacer y somos conscientes de que cuanto más avance la mañana habrá más lío en las salas. Ante eso, Christian lo tiene claro "lo importante es la gente que ha venido a ver a Leonardo" y, aunque con nosotros es generoso y nos facilita el trabajo, tampoco puede evitar alguna interrupción si es para ilustrar al visitante con algo del genio.

Le puede la pasión por lo que hace y lo demuestra continuamente. Su entusiasmo va más allá de lo que se ve en la tele y no duda en todo momento, como buen anfitrión, en ofrecer ideas para que estemos bien porque a fin de cuentas este sitio se ha convertido en su casa. Tanto es así que en la sesión de fotos se descalza y con ese mismo grado de confianza llegamos al momento de las preguntas. Para esto escoge un ventanal muy bohemio en el que podremos hablar con total cercanía sin saber que con esa elección tan natural me tiene ganada ya desde el principio.

Muchos nombres dejaron huella en la vida de Leonardo; su madre, su maestro, su amigo Botticelli o su rival Miguel Ángel… Si me tuvieras que decir las cuatro personas que más te influyen o te han influido en tu forma de ser, ¿quiénes serían?

Te diría mis padres por supuesto, mis amigos de toda la vida del barrio, Almu en los últimos doce años y un cuarto nombre que creo que está por conocer… ¡solo tengo 38 años! (risas).

La historia de Leonardo tiene mucho de odisea. Era un espíritu crítico e innovador, pero fue célebre por no concluir los encargos. En tu caso eres un brillante y querido presentador, escritor, experto mundial en Da Vinci… pero te quedaste a medias de ser profesor y de acabar Filología Inglesa, ¿te quedó esa espinita o realmente es ya algo del pasado?

Sí, es una espina que queda y que te crea también cierta frustración. Creo que nunca es tarde, pero para mí sí es tarde ya porque estoy a otras cosas. Pasó el tren de la televisión, el tren de la comunicación y podía haber cogido el tren de la facultad, pero no lo hice. Ahora estoy más enfocado al ámbito de la psicología y de la criminología y quiero creer que no es tarde para esas otras cosas.

¿Quién fue tu 'mecenas', el que te descubrió para salir en la pequeña pantalla?

Pues te diría que cuando somos pequeños y rubitos con ojos azules eso llama la atención y… ¿por qué no probar? En ese caso yo resaltaría la figura de mis padres por la sencilla razón de llevarme y aguantar horas de castings y de aceptar cómo yo quería ser.

Empezaste como actor en un papel episódico en 'Médico de Familia' y también en 'Al salir de clase', ¿qué recuerdos te vienen de esa primera etapa en la pequeña pantalla?

Si alguien apostó por el talento interpretativo a nivel profesional en esa primera etapa, fue Daniel Écija en 'Médico de Familia'. Alguna vez que nos hemos encontrado se lo he recordado y agradecido. En esa época era un chaval que no tenía muy claro ni el presente ni el futuro. Lo hacía por hobby. Eso me permitía trabajar, ser mejor y poco más, porque creo que nunca me tomé muy en serio el hacer tele.

Llevo trabajando el verano más largo de mi vida

El éxito como presentador llegó con 'Desesperado club social' hubo un tiempo después lejos de la tele, pero apareció 'Caiga Quién Caiga' y además de volver a la pantalla te sirvió para saber qué tipo de televisión querías hacer, ¿has echado de menos con el tiempo esa faceta de reportero canalla?

No, nunca. Siempre he dicho lo mismo. Para mí 'Caiga quién caiga' fue la mayor y mejor escuela que pude llegar a tener, pero también fue una época dura, de malas experiencias, de saber lo que quería hacer en la tele y también de lo que no quería hacer. Te diré que hubo gente que no me apoyó en mi paso de 'Caiga quién caiga' a 'Pasapalabra' por su propio ego. Y si te tengo que decir algo que echo de menos de ese tiempo es la adrenalina, el querer conseguir algo, tener un objetivo y en un momento muy complicado celebrarlo con mi redactor y cámara, que eso lo hacíamos muchas veces, pero solo eso no mucho más.

Y después llegó 'Pasapalabra' y más de 12 años ininterrumpidos de roscos y de dar premios millonarios. De ver a un Christian cercano, familiar y que siempre da confianza. El último momentazo fue cuando Fran ganó el bote tras 168 programas, ¿cómo viviste ese instante con el que vibró toda España?

Fue súper especial y además muy inesperado porque Fran siempre se quedaba al límite y además recuerdo que aquel rosco era especialmente difícil. Él tampoco se lo esperaba por el gesto que hace al final de llevarse las manos a la cabeza… Yo recuerdo que llevaba tiempo amenazándole en plan, oye que yo abrazo tan fuerte que parto la espalda y en ese momento fui a partirle la espalda porque me alegré muchísimo. Creo que era muy merecido. No digo que otros concursantes o rivales no lo mereciesen, pero en el caso de Fran creo que era muy muy muy merecido y la verdad es que me alegré muchísimo. Lo disfruté mogollón.

Además de encontrar allí al amor, ¿también has hecho amigos?

Mis amigos a nivel televisivo ya los tenía de antes. Tengo grandísimos amigos desde hace muchos años como por ejemplo Daniel Muriel o también Eduardo Aldán por ponerte algunos nombres que se me vienen a la cabeza. Luego sobre todo de la productora está Rafa Guardiola que es director del programa y mi amigo personal íntimo, gente del equipo técnico, uno de los cámaras, Gus, que es con el que me voy de viaje siempre que Almu no quiere... Son muchos años de 'Pasapalabra' y a esto tengo que añadirle también algunos de los concursantes. Son cosas que no se pueden ocultar. Te diría de nombres a Paz, Jero, David Leo, Rafa Castaño entre otros. Si voy a sus ciudades me presentan el libro y luego nos vamos por ahí de cena.

Creo que soy más ratón de biblioteca que presentador de televisión

¿Cuál es el mejor momento o el que más recuerdas de todos estos años en 'Pasapalabra'?

Recuerdo tres especiales: el primer día que me marqué una presentación de cuatro minutos absurda y muy mala. Me dije no voy a aguantar aquí porque soy muy malo; la segunda el día que terminamos el programa porque nosotros empezamos para tres meses al ser una sustitución de verano. Y el día que nos dijeron hasta aquí, sentí vértigo porque yo había dicho que no a un contrato en otra cadena de mucho tiempo y lo arriesgué todo por esos tres meses. Aún recuerdo la alegría que sentimos cuando al poco tiempo nos dijeron que continuábamos. Por eso puedo decir que llevo trabajando el verano más largo de mi vida. Y el tercer momento por supuesto fue cuando conocí a Almu.

Y mientras hacías roscos sin parar también te diste prisa en conquistar a Almudena para que no se te escapara ¡y en directo!, ¿cuál es vuestro secreto para ser una pareja tan compenetrada y modélica?

Ser normales. Nos queremos, nos amamos, nos admiramos, nos respetamos y creo que eso es lo que se espera de una pareja. Hemos tenido momentos buenos y también momentos malos. Y me sorprende mucho que ser una pareja normal sea sinónimo de excepción. Es guay que la gente nos tenga cariño, pero que seamos la excepción por ser una pareja normal es extraño. Tenemos los componentes esenciales para ser una pareja, nada más. Hay un gran grupo de la gente que nos aplaude y hay un grupúsculo muy pequeño que dice que somos empalagosos, pero nos resbala lo que nos digan.

Ella se dedica ahora al mundo de la interpretación, ¿sería posible en un futuro recuperar tu vena interpretativa y veros a los dos sobre las tablas de un escenario?

Yo alguna vez lo he pensado y creo que sería un ejercicio tremendamente injusto el boicotear y dinamitar el trabajo de Almudena. Ella es una persona que trabaja lo que no está escrito y creo que yo nunca me he tomado demasiado en serio la interpretación viendo trabajar a intérpretes de verdad. El sacrificio que yo puedo llegar a tener escribiendo un libro no lo he llegado a tener nunca en la interpretación. Cuando yo veo a mi mujer prepararse durante tres meses un rol pequeñito que va a tener en una obra de teatro siento admiración profunda por esa capacidad de sacrificio que yo no tengo. Por lo que creo que sería algo injusto. Ahora para nada te descarto y esto es hacer un spoiler que yo sí estoy preparando una cosa, pero para que esté ella, no yo. Es que ya sabes, yo soy muy mal actor (risas).

Almu es la mujer de cada momento de mi vida que creo que es mucho más importante que ser la mujer de mi vida

Y a la aventura televisiva se unió también la pasión por el estudio de Leonardo Da Vinci y de ahí te has creado dos vidas oficiales laborales. Cuéntame, ¿cuándo surgió esa inquietud?

Es una historia muy larga, pero surgió en Milán cuando fui a hacer unos anuncios de una marca de sofás para Mediaset. Para resumir te diré directamente que tuve la oportunidad de entrar de una manera muy rocambolesca al cenácolo de 'La última cena' en Santa María Delle Grazie de Leonardo y conocí a un grupo de niños de síndrome de down italianos con los que tuve un episodio súper bonito. De allí me llamó la atención que Leonardo tenía estudios de anatomía e intenté buscar un paralelismo con los chicos de down italianos y Leonardo. No descubrí absolutamente nada, pero ya me sumergí en su mundo. A partir de ahí me enamoré de la persona, no del artista. Me gustan más las personas de carne y hueso, con sus fracasos, porque creo que si son capaces de superarlos eso será lo que realmente les haga grandes.

¿De dónde has sacado tiempo para investigar, escribir tratados, dar charlas y compaginar esta gran pasión con la tele? ¿Qué has sacrificado a cambio?

Por un lado está el sacrificio y por otro la gran flexibilidad que me da la cadena. Grabar 'Pasapalabra' es un ejercicio bastante cómodo. Lo que pasa es que al final la vida me ha puesto en un lugar en el que he tenido que sacrificar cosas a propósito. Desde que me lesioné la espalda ya no puedo practicar todo el deporte que me gustaría. Yo jugaba al fútbol, baloncesto estaba en la Federación Madrileña de Tiro con Arco, hacía snow y, en general, me gustaba mucho el trabajo en equipo, pero con el tema de la espalda ya no puedo hacer nada de eso. Eso es tiempo que he perdido de un lado, pero he ganado por otro. Desde un punto de vista friqui te diré que juego menos tiempo a la play porque tengo que leer y escribir mucho, pero también en nuestro caso, la no paternidad nos da tiempo para hacer un montón de cosas.

Tras investigar tanto a Leonardo Da Vinci, ¿qué te ha aportado a nivel personal descubrir más cosas humanas del genio?

Todo lo que nunca me han aportado los libros de historia o asignaturas en la facultad. Cuando lees a Leonardo, este se presenta con una imagen muy distinta de la realidad. He aprendido a que tengo que ser yo mismo el que legitime lo que sé y lo que quiero hacer. Si siempre estoy realizando mi trabajo en función de lo que vayan a pensar los demás, nunca voy a estar satisfecho al cien por cien con mi trabajo. Además siempre hay un momento para señalarte y criticarte, pero gracias a Leonardo estoy aprendiendo a autoproclamar un rigor, una objetividad, un trabajo bien hecho y también a valorar los fracasos porque de ellos se aprende. A pesar de ser ilegítimo, iletrado, disléxico, bipolar y con déficit de atención, fracasar en todas las ciudades en donde trabajó salvo en Francia, Leonardo no se rindió y nunca dejó de ser un niño que se preguntó constantemente ¿por qué y para qué? Esa parte de curiosidad como motor de la vida y el legitimar lo que sabes, creo que son las dos grandes lecciones que he aprendido para la tele y para mí mismo.

Jorge Javier es el mejor haciendo lo que hace y le admiro por eso

¿En algún momento los demás te han forzado a cambiar?

No. Yo no estaría dispuesto a cambiar mi forma de presentar para tener más éxito o para contentar a los que me piden que presente de otra manera. Creo que por eso no sigo haciendo debates como hice en 2011 y 2012 porque creo que mi manera de presentar no se adaptaba ni yo me adaptaba. Yo tengo una forma de ser que creo que ha congeniado con los espectadores de 'Pasapalabra' y de momento yo no me imagino haciendo lo que brillantemente hace Jorge Javier. Él es el mejor haciendo lo que hace y le admiro por eso. Hay gente que le criticará, pero yo no tendría ni el conocimiento, ni el valor suficiente para poder hacerlo.

Y cuando llegan las críticas como ha pasado a raíz de tus estudios sobre Leonardo, ¿cómo las has enfrentado?

Me viene a la cabeza esta frase: ‘pero sus estridentes ladridos solo son señal de que cabalgamos’, es decir, ladran porque cabalgamos y vamos hacia delante. Me entristece que no cabalguemos juntos y también me apena que muchas veces el hecho de levantar cosas sirva para que los demás vean sus frustraciones y les sea más fácil atacar. Cada uno tiene una guerra personal consigo mismo, con su vida con su entorno y muchas veces los ataques no son personales simplemente sacan a la luz algún tipo de frustración. Me da pena la no colaboración, pero duermo con la conciencia tranquila. Eso no me quita las ganas de seguir haciendo cosas. La confrontación me da absolutamente igual. Vivo sin rencor y eso me hace mucho más feliz.

Benditos los intrusos que no sueñan su vida, sino que viven sus sueños

Siguiendo un poco el camino de Leonardo, que valoraron más su trabajo en Francia que en Italia su país de nacimiento, ¿tú sientes que aquí se han hecho menos eco de tus meritorios estudios sobre Leonardo?

Ahora no, pero en el principio sí fue así. Digamos que el momento clímax fue cuando entré a formar parte en el Leonardo DNA Project. Ahí fue cuando gente de otros países alabó el trabajo que había hecho con 'Leonardo Da Vinci cara a cara' que es el libro en el que se basa la exposición, fue como decir, ostia este no es otro de la tele que escribe libros, sino que es un tipo que sabe de verdad y que le han aceptado en un selecto grupo de estudiosos. Aquí en determinados círculos somos especialistas en tirarnos piedras contra nuestro propio tejado. Los prejuicios hacen demasiado daño y algunas personas pierden más tiempo o gastan su energía señalando lo bueno y lo malo de los demás que en hacer ellos lo que de verdad quieren. Y bueno así es como se ha tenido que dar esto, pero yo sigo.

Si pudieras viajar al pasado, ¿qué le preguntarías o dirías a Leonardo Da Vinci?

No le preguntaría nada porque eso solo significaría que tengo necesidad de satisfacer mi ego y aunque la curiosidad es el motor de mi vida, también tengo otro gran motor que es la gratitud. Cuando ves a un tipo tan atormentado, sintiéndose un perdedor y que no fue feliz, yo aprovecharía para ponerle una mano encima de su hombro y decirle gracias.

La obra maestra de Da Vinci para ti es 'La última cena', la que te sumergió de lleno en el Renacimiento, ¿fue un flechazo?

No fue la pintura. Fue el lugar, el momento y la compañía.

Y de 'La Gioconda', ¿qué ves ahí? ¿Más mito o misterio?

La 'giocondolatría' se inventa en el siglo XIX. 'La Gioconda' nunca fue un gran cuadro de Leonardo según análisis históricos fue 'La última cena' su 'master piece', sin embargo, surge algo en el siglo XIX y fue la unificación italiana, el risorgimiento. Entonces vuelven los héroes patrios, los héroes nacionales: Dante, Petrarca, Miguel Ángel, Rafael, pero no tienen a Leonardo porque este murió en Francia. Entonces los escritores románticos ensalzan la figura leonardiana italiana de 'La última cena' y los franceses ensalzan al Leonardo como genio y 'La gioconda'. Surge así una guerra artística e intelectual que va a más cuando en 1911 un italiano secuestra a 'La Gioconda' y se la lleva a Italia. Luego la devuelve, pero para entonces ya se ha convertido en la 'femme fatale' que todos conocemos.

¿Me puedes adelantar un poco en lo que estáis trabajando ahora en 'Leonardo DNA Project'?

Sí te puedo adelantar una cosa muy chula y es que por primera vez después de años celebrándose en Florencia, el Congreso Anual Internacional de Leonardo DNA Project se va a celebrar en Madrid en la sede de la exposición y van a venir los especialistas de todo el mundo aquí del 9 al 11 de mayo. Por primera vez una de las tres jornadas será abierta al público, a la prensa, a investigadores para que vean las presentaciones que tenemos y los nuevos avances en esta sincronía entre ciencia y arte. Con lo que va a estar muy guay.

Volviendo a tu parcela más íntima, ¿cómo te definirías?

Perseverante, curioso, sacrificado, aunque a veces la perseverancia se convierta en testarudez. También soy disperso y quiero abarcar demasiado, lo que pasa es cuando no llego, dejo demasiadas cosas por el camino. Eso sería más que una cualidad una autofrustración.

¿Qué es lo que más te saca de quicio?

Que la gente no busque la excelencia en lo que hace.

Me gustan las personas de carne y hueso con sus fracasos

Y con ese ritmo de hombre renacentista, ¿qué es lo que necesitas para desconectar de verdad?

Un viaje con mi mujer, me da igual donde sea. Me encanta viajar.

¿Me puedes decir algo sin lo que ya no podrías vivir?

Creo que ahora mismo no sería capaz de vivir sin la capacidad que he aprendido en los últimos meses de entender a los demás, ponerme en el lugar del otro.

¿Y alguien?

No te voy a decir Almu, pero sí te voy a decir Almu, ¿por qué? Porque no creo en la mujer de mi vida, sin embargo sí te diré que ahora mismo Almu es ese alguien porque ella es la mujer de cada momento de mi vida. Si llego con ella a los 90, pues te diré entonces que ha sido la mujer de mi vida, pero no creo en eso de la mujer de mi vida. Almu es la mujer de cada momento de mi vida que creo que es mucho más importante. Es la que me llena y te aseguro que me hace mejor persona.

Christian, si nos imaginamos un futuro, ¿cómo te gustaría que te recordaran?

Es difícil porque tengo una especie de disyuntiva. Yo trabajo en un medio de comunicación en el que me ve mucha gente, pero en el fondo no me gusta la exposición. Si en un momento determinado me hubieran dado a elegir, hubiese sido director de 'Pasapalabra' porque me da mucha vergüenza estar delante de la cámara, aunque no se note o la gente no se lo pueda creer. Me da vergüenza la repercusión que tiene cada acto. Cuando doy una conferencia los primeros cinco minutos son mortales. Creo que soy más ratón de biblioteca que presentador de televisión, lo que pasa es que amo lo que hago en televisión. Hacer 'Pasapalabra' lo amo, me flipa todo lo que tenga que ver con cultura y entretenimiento. Entonces me has preguntado cómo me gustaría que me recordaran y creo que mi respuesta sería que me gustaría que me recordasen. El resto no depende de mí.

¿Con qué nueva aventura nos sorprenderás después de esta exposición?

No te lo puedo contar, pero que algunos me van a señalar como intruso eso ya te lo aseguro. Me van a criticar, sí, pero cuando uno hace las cosas con rigor, con respeto y con objetividad y por encima de todo, con pasión, ¡bienvenido sea el intrusismo! Benditos los intrusos que no sueñan su vida, sino que viven sus sueños. Si te lo contase sería un gran spoiler, pero estoy preparando algo muy chulo y heavy. No va a ser para este año y me gustaría que estuviera Almudena involucrada en ello. Tiene que ver con teatro. Estoy trabajando con Sergio Peris Mencheta, ahí lo dejo… pero no se me puede escapar más. Estoy escribiendo un libreto sin más, pero es ambicioso. Eso sí, no tiene nada que ver con el Renacimiento. Quiero que sea una gran sorpresa. Los primeros que se enterarán serán los implicados y Mediaset por supuesto.

Fotogalería



Maquillaje y peluquería de Maryorie Ticse Fotografía de Adasat Barroso Maquillaje y peluquería de

En el siguiente vídeo, puedes ver el 'making of' de la sesión de fotos de Christian Gálvez en el Palacio de las Alhajas: