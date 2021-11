Claudia Acevedo rompe su silencio y reconoce estar harta de Raúl Ginés: "Siempre me ha molestado"

Es más, la canaria ha ido mucho más allá y no ha tenido problema para poner nombre a sus sentimientos, que no tiene nada de positivo cuando se refieren a Raúl que, según ha explicado, suele subir todo tipo de indirectas a sus redes sociales haciendo clarísima referencia a ella.

"Sinceramente, cansa un poco. Me llegan capturas de sus historias y lo veo innecesario. Yo siempre me he quedado al margen y nunca he querido entrar en eso", ha explicado la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' de manera tajante, abriendo esta veda completamente inesperada y desconocida por sus seguidores, que seguían creyendo que la expareja mantenía esa buena sintonía de la que tanto presumían.