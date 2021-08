Claudia Acevedo se ha sincerado con sus seguidores y ha desvelado el motivo real por el que no se habla con Raúl Ginés . La que fuera concursante de la tercera edición de ‘ La isla de las tentaciones ’ ha revelado por qué no tiene ningún tipo de trato con el canario en la actualidad a través de las redes sociales.

Y es que, hace tan solo unos días, Raúl confesaba en su perfil oficial de Instagram que no se habla con Claudia. Sus palabras no pasaron por alto para sus seguidores y desde entonces los fans de la pareja no han dejado de preguntarles a los dos qué les ha pasado para que no mantengan ningún tipo de contacto.