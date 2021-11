Con los cables de su polígrafo ha destapado numerosas tramas y ha puesto la cara colorada a más de uno, pero a Conchita aunque no nos la imaginamos haciendo otra cosa que corroborando las verdades ajenas, hay muchos aspectos de ella que desconocemos desde ese primer día que se estrenó con su poli en 'Sábado Deluxe' .

Nos cuesta imaginar que Conchita no se haya dedicado a ser poligrafista toda la vida, pero no siempre ha sido así. La aragonesa por excelencia de Telecinco tiene un currículum que echa para atrás. Estudió Dirección General de Empresas y se formó también en Turismo llegando a ser directora de un hotel : "Estuve 20 años dirigiendo un hotel familiar hasta que lo vendimos", ha contado en una entrevista para la revista 'Mujer Hoy'.

Su estilo ejecutivo de pantalón y americana lo adoptó trabajando en la banca y no dudó en otro momento de su vida en emprender montando gasolineras. A saber adaptarse y a estar al frente de negocios diferentes no parecía que hubiera nadie que le ganase hasta que un asunto personal la empujó a comenzar su carrera como poligrafista. "En 2010 tuve que ir a la comisaría de policía por una cuestión, y me di cuenta, de que cuando sucede algo en el pasado sin testigos, es muy difícil de demostrar", contó en la televisión.