"Me paro y analizo de cosas que me han pasado y pienso que hay mucha maldad, ¿si yo fuera más hija de puta me iría mejor en la vida? Y luego pienso, ¿y por qué tengo yo ser yo hija de puta y no las personas más buenas?", ha continuado diciendo Marina, revelando así que esta necesidad de cambio vital vendría motivada por malas experiencias que ha vivido recientemente.