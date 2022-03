Rocío Carrasco regala una emocionante dedicatoria a Rocío Jurado en su concierto homenaje: "Te echo mucho de menos"

Rocío Carrasco protagonizó el momento más emotivo del concierto homenaje a su madre Rocío Jurado

Cerca de 3.000 espectadores celebraron el Día Internacional de la Mujer con el homenaje 'Mujeres cantando a Rocío Jurado'

Artistas de la talla de Pastora Soler, Edurne, Ruth Lorenzo y Rigoberta Bandini versionaron las canciones de 'La más grande'

Cargada de emoción y más libre que nunca, Rocío Carrasco ha devuelto a Rocío Jurado todo ese amor incondicional que le dio su madre. A través de un espectáculo benéfico y sin precedentes, las mujeres han cantado a 'La más grande' en un día tan señalado como es el Día Internacional de la Mujer. El Wizink Center de Madrid con cerca de 3.000 personas ha sido el lugar en el que se han alzado las voces y en donde se ha hecho un viaje por la música para devolver a la artista todo su esplendor en los escenarios.

Una cita que ha permitido a los asistentes ver que hay un antes y un después en Rocío Carrasco. La hija de Rocío Jurado se abría ante el auditorio y ya aventuraba lo que para ella iba a ser una noche cargada de emociones: "A ver si voy a empezar a llorar antes de tiempo", comentaba sorprendida ante la ovación que la recibía de un público completamente entregado.

Lo que era el arranque de un show de más de dos horas, con Víctor Elías al piano y de director de banda para hacer coral ese homenaje altruista de las mujeres a Rocío Jurado, dejaba nada más empezar un momento único: la dedicatoria de Rocío Carrasco a su madre ante la atenta mirada de todos.

Rocío Carrasco miraba al cielo y también a las pantallas en las que aparecía 'La más grande' para agradecerle directamente todo lo que ella le había dado y, de paso, hacer un guiño a su pasado: "Yo la lucha por la igualdad la viví desde muy pequeña porque ella (Rocío Jurado) me la enseñó. Me enseñó a no tener que depender de nadie, a que una no se tiene que subyugar ni someter ante nada ni ante nadie. Me enseñó que somos mujeres y que somos muy fuertes", arrancaba así la primera parte de un discurso que a medida que avanzaba se tornaría más emotivo.

Además de recordar su música en las voces de Nía, Lorena Gómez, Pastora Soler, Edurne, Ruth Lorenzo, Rigoberta Bandini y otras muchas artistas, Rocío Carrasco aprovechaba este 8 de marzo para subirse a un escenario y hablar directamente con el corazón a su madre, la mujer que la crió y de la que jamás habría querido separarse: "Te echo mucho de menos", decía mientras se rompía al dirigirse a ella para a continuación confesarle sus sentimientos.

"Este año han pasado muchas cosas y me hubiera gustado tenerte a mi lado. Tenerte ese día que me enfundé el traje fucsia, también cuando muchos políticos hablaban de mí y de otras mujeres. Me hubiese encantado que estuvieras conmigo para debatir de la violencia vicaria. Solo decirte que donde estés te amo", expresaba emocionada mientras el WiZink Center respondía a sus palabras aplaudiendo.

Sin poder contener las lágrimas, Rocío Carrasco protagonizaba uno de los momentos que ponía en pie a los asistentes para empezar después de este discurso y la entrada de Yolanda Ramos, la presentación como tal, del homenaje por parte de Mercedes Milá e Isabel Jiménez. Las dos maestras de ceremonias no solo reflejaban la importancia de esta cita en memoria de Rocío Jurado, sino de convertir este concierto en una forma más de reivindicar por la igualdad de las mujeres.

Para arropar a la Carrasco y vivir al máximo el concierto 'Mujeres cantan a Rocío Jurado', acudieron muchos amigos de ella al recinto madrileño, que pasearon por el photocall demostrándole su apoyo incondicional a la hija de la Chipionera y que están junto a ella en todo momento.

A través de un show que recorría visualmente los pasos de la chipionera, artistas de la talla de Pastora Soler, Ruth Lorenzo, Soledad Giménez o Edurne, entre muchas otras, fueron versionando los temas más personales de la cantante. Ese viaje por su música lo comenzaba Nía con arrolladora presencia con su 'Como yo te amo', para seguir Soledad Giménez con otro de los temas de la Jurado más icónicos: 'Como yo te amo'.

Caldeado el ambiente no podía haber una mejor forma de recordar a Rocío que con el desgarro y pasión que protagonizarían Pastora Soler con 'Se nos rompió el amor' y Lorena Gómez con su espectacular versión de 'Vibro'. Dos artistas que nada más salir al escenario provocaban una auténtica explosión y que dejaban claro que ellas han crecido y se han mirado en "el espejo de Rocío Jurado como artistas".

Después de eso, pocas cosas parecían que pudieran seguir sorprendiendo a un público que no hacía más que levantarse de su asiento, pero ya les aviso que las nuevas generaciones vienen pisando fuerte y eso quedó muy claro ayer en este concierto: Anabel Dueñas, Sofía Ellar, Mayte Martínez o Ana Guerra tenían mucho que dar en el escenario. Todas ellas siguieron marcando el recorrido cronológico de la carrera musical de Rocío Jurado con 'Señora', 'Déjala correr', 'Por qué me habrás besado' o 'A que no te vas', con unas versiones de las que todavía nos estamos recuperando.

Otras de las artistas que no se quisieron perder esta fiesta fueron las Tanxugueiras. Las tres gallegas fueron presentadas por una paisana Carlota Corredera, que aprovechó sus minutos ante el escenario del Wizink Center para hacer una reivindicación del empoderamiento femenino y, en especial, dando valor al testimonio de Rocío Carrasco que acogía sus palabras poniéndose en pie delante de todo el público.

Para última hora se dejaba la actuación de Rigoberta Bandini. Un broche final con el que además de regalar su versión de 'Lo siento mi amor', celebraba con su himno feminista 'Ay, mamá' lo que era un auténtico fiestón del 8M con este tema ya universal con el que que nadie se quedó sentado. Las otras protagonistas de 'Mujeres cantan a Rocío Jurado' también se sumaron a esta celebración (gracias a la ayuda de la 'Tetacam') animándose a subirse la camiseta.