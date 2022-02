De la hija de Rocío Jurado y Antonio Carrasco se ha analizado todo: su manera de sentarse, el icónico traje fucsia y, por supuesto, también su peinado. Hay quienes han visto en su corte de pelo, un look pasado de moda mientras otros han considerado que es una marca inherente a ella. De una manera u otra siempre ha habido en torno a su pelo un debate. Pero lo cierto es que Rocío Carrasco ha demostrado recientemente que no tiene miedo a meter la tijera y a que con su renovado estilo está dando más pasos en esta nueva etapa.

"Vamos a cortar por lo sano", es lo que dijo al presentarse con una gran sonrisa y completamente cambiada al estreno de 'Montealto: Regreso a la casa' . Atrás dejaba Rocío Carrasco lo que definían desde el salón de belleza y lifestyle 'Beauty & Art by Lorena Morlote' como "un corte audaz" para pasarse a un peinado de estilo pixie/garçon que, según su punto de vista, "le favorece muchísimo" . Algo que quedó patente desde un principio con la opinión popular de las redes.

Y, si de primeras, el comentario general era que este era "un peinado como el de Sonsoles Ónega" , la hija de Rocío Jurado se ha cuidado mucho de que no le hagan comparaciones. ¿Cómo lo ha hecho? A base de muchas maneras de peinarse este corte tendencia .

Todas sus apariciones televisivas son una buena prueba de ello. Aprovechando el corte pixie largo y su textura ondulada , Rocío Carrasco está sacando mucho partido a este look de estética punk. De un punto de partida que se considera en líneas generales como atrevido, la madre de Rocío Flores está logrando dar mucho juego a la hora de cambiar de peinados. ¿Quién dijo que un pelo corto no podía ser variado?

Desde luego que María Baras, directora de Cheska tiene este punto bien claro: "El pixie largo y ondulado se puede dejar al natural con un definidor de rizos o agua de mar al aire, pero también lo puedes peinar con la raya a un lado muy pegado o muy pulido hacia atrás". En el caso de Rocío Carrasco, todos ellos son unos looks que ha lucido ya de una manera u otra.

Uno de los peinados más sencillos y elegantes con el que ha aparecido Rocío Carrasco en esta nueva temporada ha sido el pixie efecto mojado combinado con tupé . Para lograr esa imagen arrolladora, la hija de Rocío Jurado tiene que utilizar una buena dosis de gomina y levantar la zona delantera del cabello, peinando el resto hacia atrás. Un look que ella ha aprovechado para marcar con maquillaje más sus ojos y decir bien alto eso de "estoy otra vez aquí".

Con un sencillo gesto como es el de definir la raya del cabello a un lado , Rocío Carrasco nos ha dejado otro look rompedor con su nuevo corte pixie. Con este peinado que da mucho poder al volumen se busca el que Rocío no solo esté cómoda, sino que luzca una imagen más juvenil y desenfada . Un efecto perfecto a la hora de volver a su hogar y abrir las habitaciones de 'Montealto'.

Para encarar un asunto de lo más incómodo y enfrentarse a su familia no es casualidad que Rocío Carrasco optase por un peinado que requería de una técnica más especializada para trabajar con él. Para dar esa imagen más potente, de mujer reinventada que camina pisando fuerte y que no le importa el qué dirán, la hija de Rocío Carrasco optó por este look que los expertos califican de "que tiene mucho rollo".