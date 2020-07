Papá y teclista de cantantes: la nueva vida de Víctor Elías, que dio vida a Guille en ‘Los Serrano’

‘Los Serrano’ marcó un antes y un después en toda una generación, que, semana tras semana, encendía el televisor para no perderse las aventuras de la original y divertida familia capitaneada por Diego (Antonio Resines) y Lucía (Belén Rueda). A pesar de que concluyó hace casi dos décadas, con un final que dejó un sabor agridulce entre los seguidores, la vida de los miembros del clan, como es el caso de Víctor Elías , continúa levantado pasiones, sobre todo cuando algunos de ellos se reencuentran. Pues bien, el recordado 'Guille' es papá, teclista de conocidos artistas y ha sufrido un verdadero cambio de imagen.

En la entrañable imagen, Natalia coge a Lía mientras que Víctor se encarga de sujetar a su hijo Neo, el pequeño que llegó al mundo el pasado mes de mayo. La actriz madrileña está actualmente volcada en la bonita familia que ha formado junto al también actor Marc Clotet, algo que no duda en compartir con sus ‘followers’ a través de las redes sociales. Pero, ¿qué ha sido del que fuera su hermanastro rebelde en la exitosa ficción de Telecinco? Os lo contamos...

De hijo travieso a virtuoso y teclista de estrellas

Aunque durante su aventura en ‘Los Serrano’ participó en la banda Santa Justa Klan, con el inolvidable hit ‘A toda mecha’, el gran salto musical del madrileño llegó más tarde. El intérprete se formó, especializándose en piano, y comenzó a trabajar en diferentes musicales como ‘The Hole’, ‘La Llamada’ o ‘Cuando menos te lo esperes’, la obra protagonizada por Edu Soto en la que Víctor se encargó de la dirección musical.

Hermanos más allá de la ficción: une talento con Fran Perea

El vínculo que los actores de la ficción de Telecinco establecieron a lo largo de las ocho temporadas ha traspasado la pantalla. Víctor Elías no solo mantiene una estrecha amistad con Natalia Sánchez, con quien además mantuvo una relación sentimental de siete años fuera de las cámaras, sino con otros ‘Serrano’. Es el caso de Fran Perea, el actor que dio vida a Marcos, el primogénito de Diego Serrano.

Además de ser amiguísimos, el cantautor malagueño quiso contar con su ficticio hermano para ‘Viaja la palabra’, un trabajo con canciones “hechas a fuego lento”. Víctor y Fran volvieron a unir caminos y talento y compartieron horas y horas encerrados en el estudio de grabación, además de multitud de directos. Los músicos no dudaron en mostrar su lado más solidario cuando estalló la pandemia del coronavirus y se encargaron de amenizar la cuarentena a sus seguidores con la interpretación conjunta de una de las inolvidables canciones del repertorio de la serie, ‘La vida al revés’.

Estética de estrella de rock: la apariencia de Guille, el niño de 'Los Serrano'

A juzgar por las imágenes, no cabe duda de que al travieso de Guille le ha sentado a la perfección el paso del tiempo. Víctor ha desarrollado un buen gusto por la moda y las tendencias, con las camisas estampadas como protagonistas de armario, además de una adicción a los tatuajes, que se han convertido en su principal seña de identidad. La música no parece ser la pasión del intérprete, quien ha marcado buena parte de su cuerpo a golpe de tinta. Esto último quizás no fuera del agrado de Diego Serrano, que probablemente acabaría amenazando a su ficticio hijo mediano con la escobilla.