Dámaso 'GH' recibe una carta desde el Vaticano sobre sus dudas como homosexual creyente: "No la iba a compartir"

La semana santa de Dámaso ha sido de lo más especial. Si hace unos días el ex concursante de 'Gran Hermano' se hacía eco en su cuenta de Instagram de la carta que había recibido desde el Vaticano, firmada por el asesor del Papa Francisco, en esta ocasión su felicidad ha sido plena. Y no es para menos, pues el Santo Padre le ha hecho llegar a Dámaso, por vía postal, su más sincera opinión al respecto. "Sábado Santo, con gran cariño hace unos días recibí respuesta sobre las inquietudes que le planteé al Papa como homosexual creyente. No la iba a compartir pero, tras su acercamiento en las últimas declaraciones, creo que es bonito que este testimonio sea compartido", escribe el concursante de 'GH' junto a la etiqueta "Jesús no distingue de sexos".