Claudia 'MyH' rompe con Abraham y confiesa los motivos: "Lo estoy pasando mal"

A través de sus 'stories' de Instagram, la extronista de 'MyHyV' ha confirmado su ruptura y contado los detalles de su decisión. "A ver, tengo muchos mensajes preguntándome si ya no estoy con Abraham. No estamos, simplemente las cosas a veces se acaban. He intentado hacer este vídeo 20 veces sin llorar, espero no llorar ahora", ha comenzado a explicar Claudia.

La extronista ha seguido hablando y se ha sincerado con todos confesando que no se encuentra muy bien: "Aunque no lo parezca, estoy mal. Si no me decís nada de él, mejor. No ha pasado nada malo, no hay nada por lo que hayamos dicho: 'se tiene que acabar'. A veces las relaciones se tienen que acabar y ya está. Os agradecería que no me mandarais nada de él, lo estoy pasando mal".