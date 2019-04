Mila Ximénez, en un hotelazo de lujo durante sus vacaciones: Todas las fotos

Los rinconces más auténticos del hotelazo en el que se ha alojado Mila Ximénez

¿Estancia en un hotel de 5 estrellas junto a su hermana?

La colaboradora podría haber viajado con su hermana, con la que compartió este fin de semana una bonita imagen en su perfil de Instagram. Mila no dudó en comentar con una entrañable dedicatoria lo importante que es su familia para ella. “Me has enseñado tantas cosas. Entre ellas, brindar por la vida, aunque ella no te invite. Te quiero hermana”, ha escrito Mila junto a la imagen.