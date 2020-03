Gala Caldirola confiesa su distanciamiento con Mauricio Isla y habla de su situación: "Es complicado por la niña"

Aunque no quiso entrar en mayor detalle al ser preguntada por este tema, acabó respondiendo a las preguntas del jurado y sacando a la luz que las cosas entre su marido y ella no están del todo bien. "Todo ha sido muy intenso. Establecerme aquí, en un lugar nuevo y con la niña sola", comenzó explicando.

Al ser preguntada directamente por su distanciamiento con el futbolista, la extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa' respondió así: “Cuando uno no sabe qué decir, es mejor no decir nada". La cosa no quedó ahí y la influencer continuó hablando sobre el tema: “Siempre vendrán tiempos mejores. Yo creo que todas las parejas pasan por crisis. No me gusta hablar de temas personales en televisión”.