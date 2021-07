Diego Matamoros toma una drástica decisión sobre Carla Barber tras su acercamiento con Estela Grande

Diego Matamoros ha tomado una drástica decisión tras su acercamiento con Estela Grande . Tras firmar los papeles del divorcio con la modelo, el hijo del colaborador de 'Sálvame' ha mostrado públicamente con una carta de despedida el inmenso cariño que siente por la que un día fuera su mujer. Algo que no parece sentir con Carla Barber , con la que ha cortado por lo sano de todas las formas habidas y por haber.

Si bien no sabemos si precisamente han sido estas preciosa carta de despedida lo que ha provocado que ese buen rollo del que presumían se haya roto definitivamente, lo cierto es que Diego y Carla han puesto tierra de por medio entre ellos . Y mucha.

Donde antes habían idílicas fotografías y románticas declaraciones de amor, ahora no hay más que el vacío de lo que -parece- es una relación completamente olvidada y enterrada. Una decisión de lo más inesperada pues no hace mucho ambos presumían públicamente de lo mucho que se querían.

"Me quedo con los mejores momentos vividos. La amistad está por encima de todo y al final lo importante es lo que te he dicho hoy, que me alegro de que hayas podido encontrar la felicidad. Sigue creciendo como persona, lucha por tus sueños. Te quiero, sé feliz", le deseaba el hijo de Kiko Matamoros a la modelo madrileña junto a una buena ristra de fotografías que reflejan a la perfección la felicidad que sentían durante los buenos momentos de su matrimonio.