“Estas navidades las pasaré lejos de mi familia. No estaré en España, me quedo en Inglaterra con David”, con estas declaraciones tan rotundas Edurne explicaba a sus seguidores la decisión que había tomado con respecto a su Navidad.

Pero no ha querido responder, por ahora, a la pregunta del millón: ni el sexo ni el nombre de su futuro bebé. “Hay muchos nombres en mente, pero no nos queremos agobiar”, ha comentado la madrileña, que ha evitado responder saciar la curiosidad de sus followers. Lo que sí ha contado es que tiene dos antojos recurrentes que son su perdición: las aceitunas y los pepinillos en vinagre. “Ya me gustaban mucho de antes, no sé si a esto se le puede llamar antojo”, comentaba entre risas.