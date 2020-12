Dulce Delapiedra: "Isabel Pantoja se arrodilló para pedirme que volviera a Cantora"

Dulce Delapiedra opina sin tapujos sobre el clan Pantoja

Por si fuera poco, Dulce Delapiedra ha opinado sin tapujos sobre el clan Pantoja y ha señalado que no afrontan los problemas y no se posicionan. Además, ha confesado que Kiko Rivera tenía que haberse arrepentido de haber arremetido contra Isa Pantoja hace mucho tiempo. “La que cede siempre es ella. Él me demostró hace mucho que no quería a su hermana. Ella le sigue adorando”, ha apuntado.