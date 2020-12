La cantante ha mostrado cómo ha crecido su tripa en las últimas semanas

Os mostramos la mansión en Inglaterra donde Edurne se refugia durante su embarazo

Así está llevando el embarazo Edurne, que vivirá la Navidad lejos de España y su familia

Nos encontramos a punto de cerrar uno de los años más complicados de nuestras vidas. 2020 ha estado cargado de difíciles momentos derivados de la pandemia del coronavirus, que también afectará a las Navidades. Pero la covid-19 no entiende de festividades y, en los últimos coletazos de este atípico año, tendremos que resignarnos y poner el punto de mira en 2021 con ilusión y optimismo.

De este espíritu navideño sabe mucho Edurne, para quien cada fin de año es motivo de alegría y celebración. "Desde noviembre tengo ganas de Navidad. Si el espíritu navideño te llega el 20 de diciembre tienes muy poco tiempo para disfrutarlo, así que yo siempre, desde noviembre, aunque sea yo sola, me pongo villancicos. Y no pongo el árbol en octubre porque quizás es un poco demasiado pronto, pero si no… Es que me encanta, me gusta mucho, mucho", reconocía la artista madrileña hace tan solo unos días a través de un directo de Instagram en el que se podían ver algunos de los detalles de su decoración navideña.

Estas navidades tendrán un sabor agridulce para la jueza de 'Idol Kids', ya que aunque no pueda estar con su familia y deba permanecer en Mánchester con David De Gea, la pareja se enfrentará a sus últimas navidades siendo dos en casa, en la impresionante mansión en la que viven en Inglaterra. Os descubrimos todos los rincones del hogar en el que estuvieron confinados y en la que se ha refugiado para pasar esta Navidad segura por la pandemia. Cocina, baño, salas de estar, salón con techo de cristalera ¡y hasta un lugar en el que guardan una colección de funkos! Os enseñamos todo su hogar:

En apenas unos meses, la cantante y el guardameta darán la bienvenida a su primer hijo en común, un bebé muy deseado al que los dos están deseando conocer. Edurne se encuentra en su 27 semana de gestación y asegura que está llevando un embarazo muy bueno, aunque confiesa que ha 'perdido un poco la cabeza' y que últimamente está muy despistada, algo que achaca al embarazo.

Un embarazo muy bueno

Aunque suele compartir en redes sociales mucho contenido, la artista siempre ha sido bastante celosa en lo que respecta a su vida privada. Por este motivo, las imágenes en las que se la puede ver presumiendo de embarazo son prácticamente nulas aunque alguna ha subido a sus redes.

Piensa que "no hay necesidad de hacerlo todo el rato" y cree que hay aspectos de su intimidad que deben permanecer así. Una opinión que comparte con el futbolista del Manchester United, que más allá de una publicación que realizó en su perfil de Instagram, no ha hecho ningún comentario público sobre su paternidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de David De Gea (@d_degeaofficial)

No obstante, la que fuera finalista de la cuarta edición de 'OT' es consciente del interés que despierta este tema para sus seguidores, por lo que de vez en cuando no duda en contarles cómo lo está llevando. "Para mí todo es muy raro… supongo que le pasará a todas las mamis primerizas, pero todo es muy guay, muy bonito. Es increíble y estoy feliz", asegura.

"Lo llevo muy bien. Estoy feliz y contenta, lo llevo fenomenal. No tengo ninguna queja, me siento muy afortunada. Sé de muchos casos de mamás que me han contado sus vivencias y yo tengo que decir que he podido seguir mi vida normal. He seguido trabajando normal…", añade.

El único problema que Edurne ha encontrado en estos casi siete meses de embarazo ha sido la alimentación. Amante confesa del buen comer, la cantante de 'Amanecer' ha tenido que renunciar por el bienestar de su bebé a algunos de sus platos preferidos, aunque cada día queda menos para que pueda volver a comerlos.

El sushi – que le encanta- embutidos, o unos buenos huevos rotos con jamón serrano son algunos de los manjares que ahora mismo ha tenido que aparcar de su dieta. Precisamente este último es su plato favorito en el mundo. Un preparado simple que consigue que a la cantante se le haga la boca agua: "Mi plato favorito es algo tan simple como unos buenos huevos con patatas; unos huevos estrellados… a mí me parece eso maravilla. Es que la yemita del huevo con la patata…".

"Me comería un bote de aceitunas al día. Hay que controlar"

Cada embarazo es un mundo. Sin embargo, casi todas las mujeres que han estado alguna vez embarazadas reconocen que ha habido uno o varios alimentos que necesitan comer de forma impulsiva y a todas horas: los famosos antojos. Edurne no sabe si los tiene realmente o no, ya que asegura que siempre le ha gustado mucho comer y que disfruta enormemente de la comida, sin embargo, confiesa que se pasa el día comiendo aceitunas y pepinillos en vinagre.

"Siempre me han gustado mucho las aceitunas y me siguen gustando. Muchísimo. Así que es verdad, que las aceitunas me gusta comerlas. Me comería un bote al día (…) Aceitunas y pepinillos en vinagre. Esos son mis antojos. Es lo que más me apetece, aunque cada día me apetezca algo diferente. Ahora quiero un chocolatito… Aunque no sé si es que yo soy así o qué, porque estas cosas ya me gustaban de antes". Aunque estos caprichos sean bastante saludables, Edurne asegura que ahora está comiendo bastante más que antes, aunque intenta compensar y comer sano, algo que por otro lado ha hecho siempre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Edurne (@edurnity)

El sexo y el nombre del bebé

La cantante no ha querido revelar aún si su bebé será niño o niña, ya que le divierte leer las apuestas de sus seguidores sobre ello. Por el momento, tanto David de Gea como ella prefieren guardar el secreto, aunque la artista asegura que de cara a la elección del nombre de su primer hijo o hija, tendrá muy en cuenta las preferencias y consejos de sus seguidores.

"Todavía no sabemos cómo le vamos a llamar, tenemos varios pensados, pero no hemos decidido. Yo soy muy perfeccionista y quiero escoger uno que sea perfecto. Tengo varias opciones, pero aún tenemos tiempo todavía", comentaba diciendo que a buen seguro pedirá ayuda para elegir nombre. "Me gustaría que no fuera un nombre muy común o típico. Quiero que sea algo diferente…", explica.

Aún le quedan un par de meses para dar a luz y, aunque a estas alturas de embarazo muchas mamás ya tienen todo preparado para la llegada de sus bebés, Edurne asegura que aún le quedan muchas cosas pendientes. No quiere agobiarse, pero reconoce que siempre ha sido 'un poco desastre' para este tipo de cosas y que en el colegio era de las que siempre dejaba todo para el último momento. La habitación de su pequeño, por ejemplo, 'no está lista aún', mucho menos la bolsita del hospital: "Tengo muchas cosas, pero me faltan muchas otras y, como madre primeriza, tengo muchas dudas aún. Pero poco a poco, todavía hay tiempo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Edurne (@edurnity)

Unas navidades diferentes y un 2021 cargado de nuevos proyectos

Estas navidades serán completamente diferentes para Edurne. No solo por el hecho de que esté embarazada de su primer hijo, sino porque tendrá que hacerlo alejada de su familia y de sus seres queridos. La cantante reside con David de Gea en Reino Unido, donde celebrará junto a él y sus mascotas Macho y Pepito los últimos días de 2020. Aunque le da pena que dada la situación todo tenga que ser así, David y ella intentarán que todo sea lo más normal posible y seguirán celebrando sus particulares tradiciones anuales.