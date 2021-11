Además de los ya mencionados instagrammers, Pedro Solà es padre de otros dos hijos menores, Laura y Álvaro . La familia es para él uno de los pilares fundamentales de su vida. Por eso, no duda en compartir en sus redes algunos de los mágicos momentos que vive con ellos, que no son pocos. El novio de Elena además es abuelo , experiencia que conoció por primera vez hace dos años y que repetía hace tan solo unas semanas con la llegada de su segunda nieta.

No obstante, no hasta la participación de la triatleta en 'Supervivientes' no pudimos conocerle un poco más. El catalán entró por teléfono para animar a su chica, aunque tras esta intervención – al menos en televisión – no ha vuelto a aparecer. Solà es muy discreto y prefiere mantenerse al margen de su mediática familia política.