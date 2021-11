Adara Molinero revive los malos tratos que sufrió durante su infancia: "Tuve que ir al psicólogo"

En 'Secret Story ', su última aventura televisiva, Adara Molinero no ha tenido tanta suerte como en sus anteriores realities, sin embargo, la casa ha servido para conocer un poco más a la madrileña y descubrir algunos de los duros episodios que han marcado su pasado y la han llevado a ser como es en la actualidad. Tras su expulsión, la ex de Gianmarco Onestini ha hablado en exclusiva para la revista ' Lecturas ' sobre los malos tratos que sufrió durante su infancia y el largo proceso psicológico y terapéutico por el que ha tenido que pasar para superarla.

Estos episodios, que llevaron al hospital a la ex de Hugo Sierra en una ocasión, también marcaron su posterior maternidad. Cuando Adara fue madre del pequeño Martín con el ganador de 'GH Revolution', esta no pudo evitar recordar su peor pesadilla. "Al tener a mi hijo me venían flashes de mi infancia que no podía controlar. Sentí la necesidad de alejarme de mi madre, pero no pude explicarle por qué", reconoce a la revista, mientras espera hablar con su madre sobre el trauma que la marcó de niña.