Su 'otra familia' y su mayor afición: todo sobre Jesús, el padre de Adara Molinero

Pero mensajes como este se encuentran a montones en sus redes. "He visto cosas que no podía creer. Gente que odiaba a Adara y ahora, poco a poco, amándola. Esto se llama objetividad y me parece fabuloso", se desahoga mientras no pierde detalle de todo lo que acontece en la vida de su hija que, pase lo que pase, para él es la auténtica ganadora del reality.