Álex Ghita nos enseña las conversaciones con Jonan Wiergo que enfadaron a Adara Molinero

En su entrevista en exclusiva con OUTDOOR , Álex Ghita no ha querido dejarse nada en el tintero y ha tocado todos los temas que le han salpicado durante los últimos meses. Entre otros asuntos, ha hablado de los celos de Adara Molinero , del deseo de la exconcursante de 'GH' de que rompiera su relación de amistad con Carla Barber y ha aclarado de una vez por todas qué tipo de relación mantuvo con Jonan Wiergo y Miguel Frigenti .

Ahora ha sido Álex el que ha querido enseñarle a un equipo de OUTDOOR las conversaciones al completo. En ellas se puede ver que fue él el que le habló a Jonan por primera vez en 2018 para ofrecerle ser su preparador deportivo y que la cosa no cuajó porque el amigo de Dulceida vivía en Valencia (Ghita tiene su centro de entrenamiento en Madrid). A partir de ahí, intentó en varias ocasiones realizar una colaboración con él y, con el paso del tiempo, los dos añadían emojis de caritas sonrientes y palabras cariñosas para dirigirse el uno al otro , siendo "guapetón" la más repetida.

"Todos conocemos a Jonan, que anda con el cachondeo para arriba y para abajo, yo soy una persona cariñosa y le contesto igual a mis amigos heterosexuales y a mis amigos gays, ¡los trato igual!", cuenta el entrevistado. En ningún momento hay ninguna insinuación sexual por parte de Álex , que trata de reconducir la conversación hacia el tema profesional. Jonan, por su parte, le demuestra que lo encuentra atractivo pero tampoco le hace ninguna proposición. Sus últimos mensajes son de 2022, un año antes de que el entrenador personal conociera a la exconcursante de 'Supervivientes All Stars'.

Para demostrar que le ha hablado a otros famosos - mantiene que siempre como una estrategia de marketing para darse a conocer en las redes sociales y no por hacerse famoso - y que es igual de cariñoso con todos ellos, Álex nos ha enseñado sus conversaciones con Suso Álvarez y Tony Spina, a los que también dirige palabras cariñosas y a los que no solo les manda caritas sonrientes, sino muchos corazones: "Ellos son heterosexuales y yo también, se puede demostrar cariño entre hombres y no pasa nada".