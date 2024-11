Alma Bollo, en exclusiva tras dar a luz: "Se me saltan las lágrimas hablando del parto, fue durísimo"

Alma Bollo habla como nunca de su segunda maternidad. La exconcursante de ' Supervivientes ' dio a luz hace menos de tres meses a su segundo hijo, el primero junto a su actual pareja, el abogado Miguel Lara Luna . Por primera vez y en exclusiva, la hija pequeña de Raquel Bollo y Chiquetete se sincera y habla de su parto complicado . Un momento que aún le cuesta verbalizar y ante el que no puede evitar que se le salten las lágrimas . Emocionada, la creadora de contenido recuerda el nacimiento de Miguel Lara Cortés , del que no se ha separado y que también ha estado presente en esta producción.

En el parto hubo complicaciones, se me saltan las lágrimas recordándolo

Sobre su puerperio, tiene claro que lo físico es importante. Pero para Alma – independientemente de que la salud de sus hijos sea lo primero – lo más importante no es tanto que su tripa o su silueta, sino su cabeza.

Alma ha crecido entre cámaras y está acostumbrada a la prensa. Sabe de sobra las consecuencias y la exposición que tiene ser "hija de". Tras su paso por 'Supervivientes' reconoce haber estado a punto de dejarlo todo y empezar una nueva vida completamente alejada del foco mediático. "He necesitado mucha ayuda, mucha terapia después de tanto odio. Hubo un momento en el que tuve un punto de exposición al que no estaba acostumbrada. Me ha costado mucho, le cogí mucho miedo", nos cuenta mientras se enfrenta a su primera producción tras su salida del reality.