Alma Bollo, sobre los episodios que vivió su prima Isa Pantoja: "Su madre decidió que le tenía que dar esa protección"

Con mucha nostalgia y reconociendo sentir " pena " hasta cierto punto (porque que su relación con Isa Pantoja esté rota en estos momentos "no es algo que me quite el sueño"), Alma Cortés Bollo recuerda muchas de sus vivencias con su prima tanto en Madrid, como en Sevilla y en Cádiz.

"Hemos sido cómplices, muy cómplices. Hemos reído, hemos cantado. Yo me he pasado un verano con ella entera en Cantora. Hemos hecho espectáculos, mi madre nos ponía los focos, teníamos atrezo para vestirnos. Yo he bailado, ella cantaba; me enseñaba cómo tocaba el piano y yo me quedaba anonadada, me enseñaba cómo tocaba el saxofón… Hemos sido cómplices en muchos momentos y con eso es con lo que me quedo", nos dice.