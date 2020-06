Estela Grande y Diego Matamoros comienzan los trámites del divorcio

Diego Matamoros y Estela Grande dan el paso y deciden divorciarse

Lo cierto es que el hijo del colaborador de ‘Sálvame’ ya ha dado el carpetazo definitivo a su matrimonio. Su recién estrenada relación con la cirujana canaria está en boca de todos ¡y no es para menos! Desde que confirmaran su noviazgo con un apasionado beso en las redes sociales, las muestras de amor y las dedicatorias románticas no han cesado.

La reacción de Estela al noviazgo de su ex y Carla Barber

Hasta la propia Estela se vio obligada a reaccionar y comentar sobre la que se ha convertido en la pareja de moda. “Es complicado verlo (…) no te lo voy a negar. A pesar de que mantengo que no siento lo mismo, ver esta imagen no es agradable”, reconocía con sinceridad la exconcursante de ‘GH’ que quiso desearle a su ex “lo mejor. Si está bien yo estoy más tranquila”.