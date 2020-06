Estela Grande reacciona a la relación de Diego Matamoros y Carla Barber: "No es agradable verlo"

“No te lo voy a negar. A pesar de que mantengo que no siento lo mismo. Ver esta imagen (la de Diego y Carla besándose) no es agradable”. Confiesa que él no tiene que darle ninguna explicación al respecto, pero que le hubiera gustado que él le hubiera contado que iba a hacer pública la relación y no enterarse por los medios de comunicación.