Violeta Mangriñán se sincera y confiesa un cambio en su vida: "Me siento muy afortunada"

“El capítulo de hoy va a ser un poco diferente porque os voy a mostrar una parte de mí que normalmente no os enseño. Es una rutina de mi día a día que a lo mejor no conocéis”, ha comenzado explicando la conocida extronista de ‘ MyHyV ’ al inicio de su vídeo.

Violeta Mangriñán habla de su cambio

"No solo Instagram y la televisión son mi trabajo. Tengo muchos proyectos en mente y por eso ahorro y me los curro (...) Me siento muy afortunada con todo lo que me ha pasado", ha explicado. Ha sido hablando sobre estos proyectos cuando Violeta no ha podido evitar hablar de la complicada situación que ha vivido tras crear su propia marca de ropa, pues asegura que fue “estafada” y ahora se encuentra intentando arreglar todo con la ayuda de sus abogados.