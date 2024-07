Veinte años de amor y diez de rencor: la historia de Nacho Palau y Miguel Bosé

El inicio de la relación entre Palau y Bosé a los primeros años 90. Por aquel entonces el cantante tenía 37 años y se encontraba en lo más alto de su carrera tras editar el disco ‘Bajo el signo de Caín’ (que contiene éxitos como ‘Si tu no vuelves’). En aquella época Nacho era un joven de solo 19 años que impresionó al artista en una discoteca de Valencia.

Necesitado de liquidez económica, Nacho participó en Supervivientes en el año 2022. Al volver de Honduras le diagnosticaron un cáncer de pulmón que rompió su vida en dos. Sin embargo, aquella noticia devastadora tuvo un lado positivo: permitió que su ex y él acercasen posturas. “Sé que Miguel Bosé estará ahí si algo me ocurre", declaró el escultor. Bosé también habló con cariño sobre su ex ante los medios, aunque en ocasiones manifestaba algunos reproches: "Fue muy feo. Como él era dueño de su parte, hizo con su parte lo que le pareció. En ese despecho, habló más de la cuenta, cosa de la que ahora se arrepiente", dijo.