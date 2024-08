Sin embargo, la historia no duró demasiado : “es una persona maravillosa, pero ni yo estaba en el momento ni quizá ella tampoco”, comentó tras la ruptura. Según sus propias palabras, la concursante de 'Gran Hermano VIP' "era muy celosa y se pensaba que la engañaba con todas. Me da rabia que se crea que todo fue mentira cuando yo sentí mucho por ella".

Cuando salió Aurah vio imágenes de él que no le gustaron “hablando mal” de ella y a pesar de que cuando él salió de la casa decidieron darse una oportunidad, la relación no llegó a buen puerto. “Me ha utilizado, creo que nunca ha estado enamorado de mí, ha estado haciendo un papelón. He llorado desde el primer día porque no entendía nada, estaba en un restaurante cenando con unas amigas y me vio llorar todo el mundo, me dejó por teléfono”, aseguró Aurah en un programa de televisión.