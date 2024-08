La hija de Terelu Campos estuvo cerca de dos años con Álvaro Lobo, junto al que vivía desde los 18 años

El DJ triunfa ahora en Dubái y su nivel de vida ha pegado un despegue impresionante

El exnovio de Alejandra Rubio tiene nueva pareja: sale con Isabella, una escultural joven de la que presume en redes

Antes de la llegada de Carlo Costanzia a la vida de Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos solo había presentado oficialmente en sociedad a uno de sus novios. Se trata de Álvaro Lobo, un DJ con el que la colaboradora llegó a convivir durante dos años y que llegó a conocer a toda la familia de su chica. Su relación terminó de manera definitiva en 2022 y la vida del joven ha dado un giro de 180 grados. Ahora lleva una vida de lujos en Dubái y tiene nueva novia.

Afincado en los Emiratos Árabes, concretamente en Dubái, la carrera de Álvaro ha pegado un subidón estratosférico. De pinchar en garitos de Malasaña ha pasado a ofrecer su música en las mejores salas de la impresionante ciudad del desierto. En sus redes sociales vemos el reflejo de su éxito y si mientras estaba con la hija de Terelu vivía con ella de alquiler en una buhardilla, ahora lo vemos a todo trapo en los mejores hoteles y con coches de lujo.

Isabella, la joven que le hizo olvidar a Alejandra Rubio

Su éxito no solo se limita al aspecto profesional, sino que se amplía al sentimental. Tres años después de su mediática ruptura con Alejandra Rubio, Lobo ha encontrado en Dubái a su media naranja: está enamorado de una escultural joven llamada Isabella, que trabaja entrenando de forma online para que sus clientes consigan su mejor versión.

Su historia de amor con la hija de Terelu Campos

Alejado del mundo de la fama, Álvaro nunca ha intentado rentabilizar su historia con la nieta de María Teresa Campos, ni durante ni después de la ruptura. Discreto y profesional, supo marcar distancias para que las noticias que la pareja protagonizó durante los dos años en los que estuvieron juntos no afectasen a su cotidianidad.

Los seguidores de mtmad pudieron conocer de primera mano la cotidianidad de la expareja ya que Alejandra Rubio tenía entonces un canal en la plataforma. Allí los vimos llevar a cabo el ‘tag del novio’ o conocer el estado de su maltrecha nevera: "Nuestra nevera está un poco vacía porque, como es principio de mes, solemos pedir comida a domicilio. Aquí podéis ver los 20 paquetes de ‘ali oli’ que mi madre le compra a Álvaro, que le encanta. En el congelador, todo son filetes de pollo y nuggets empanados que nos hace mi madre. Siempre que voy a su casa le digo no me des más que no me caben las cosas", bromeaba la hija de Terelu.

Una ruptura complicada

Corría el año 2020 cuando Alejandra Rubio, que ya participaba como colaboradora en 'Viva la Vida', anunció en plató su crisis con el DJ y aseguró que estaba conociendo a una nueva ilusión llamada Tassio de la Vega. Se trató de un romance fugaz que pronto quedó en el olvido. Una vez terminado, Alejandra volvió con Lobo, pero aquello no funcionó.

"Hemos roto hace un tiempo, no lo he querido contar, pero nos llevamos muy bien, tenemos buena relación. Vivíamos juntos desde que tengo 18 años. Las cosas se acaban y ya está, cada uno tenía su vida. Se acaba y menos mal que se ha acabado bien, nos llevamos fenomenal, él sabe que me tiene ahí para lo que necesite siempre. Él se va de casa ya, lo que pasa que yo llevo todo el mes en Málaga, la mudanza lleva tiempo", espetó ella.