Uno de los momentos más especiales para Carlos Latre. El presentador quiso felicitar a su hija en común con Yolanda Marcos por su dieciocho cumpleaños de una manera muy especial . Sus padres llevan casados más de veinte años y presumen de tener una relación estable y consolidada . Su hija, es lo más importante para sus vidas y el humorista no dudó en reconocer públicamente el amor que siente por ella con una preciosa dedicatoria, abriendo a su vez un álbum de fotos padre e hija muy especial: "Hoy mi Candela brilla más que nunca, hoy mi Candela cumple 18 . Te quiero con mi alma mi vida, eres lo mejor de mi vida y eres lo más bonito que me ha pasado".

Parece ser que la música es también uno de sus grandes talentos. Aparte de los vídeos que comparte Candela en sus redes sociales versionando canciones como 'When we were young' de Adele o 'Corre' de Jesse & Joy, se ha atrevido a subirse al escenario junto a su padre e interpretar delante del público 'City of stars' de la película 'La la land', un momento muy especial e inolvidable para Candela.