Comenzó su carrera en 2003 cuando terminó sus estudios de Periodismo en la Universidad Nebrija y desde entonces ha estado vinculada al mundo de la televisión. Llegó a trabajar durante unos meses como redactora en 'Sálvame Deluxe', programa en el que colaboraba su difunto esposo, pero no fue allí donde se conocieron , sino en el famosísimo 'Tómbola' , tal y como ha contado Antonio Montero en 'TardeAR'.

"Jimmy conoce a Sandra en 'Tómbola', era su ídolo desde que era estudiante de Periodismo y pidió entrevistarle cuando supo que iba al programa . ¡Al final le entrevistó y acabó casándose con él!", ha recordado Montero en el programa presentado por Ana Rosa Quintana, donde también ha rememorado que la pareja pasó su luna de miel en Marrakech, algo de lo que no le cabía duda porque fue él el paparazzi que les hizo las fotos de aquel viaje.

Esa boda llegó unos años después de esa primera entrevista, en 2013, y se trató de una ceremonia civil en la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo en Madrid. Un broche perfecto para la historia de amor que nació en una entrevista telefónica de dos horas. Lo que no llegaron nunca fueron los hijos, aunque lo intentaron "de todas las maneras posibles" , ha relatado Montero.

"Le hacía más ilusión a él por ella que por él, a ella le hubiera gustado mucho", ha asegurado el colaborador de 'TardeAR'. El propio Jimmy habló de este tema en su entrevista con Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'. Contó que habían recurrido a la inseminación artificial pero que no fue posible. Él ya tenía una hija, Leticia, fruto de su matrimonio con Merry Martínez-Bordiú y Franco, con la que no se habla desde hace años. Sandra, a sus 45 años porque era 35 años menor que él, no tenía hijos de relaciones anteriores.