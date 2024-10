La vida actual de Ania Iglesias, finalista de 'GH 1': su trágico pasado y su nueva profesión

Ania Iglesias ha sufrido tres enfermedades graves a lo largo de su vida que han marcado su carrera profesional

La exconcursante de 'GH 1' vive un nueva vida junto a su pareja y su doble trabajo relacionado con interpretación y la estética avanzada

Íñigo González, de 'GH 1', se casa: su mujer, los invitados y todos los datos del enlace

Ania Iglesias fue una de las concursantes más queridas de 'Gran Hermano 1'. La segunda finalista de la primera edición del reality consiguió meterse a la audiencia en el bolsillo gracias a su particular carisma con el que llegó a salvarse de la expulsión hasta en seis ocasiones.

24 años después de su salida de la casa, su vida es muy diferente a la de entonces: ha padecido tres enfermedades, ha vivido en primera persona la de su madre y ha sufrido malos tratos. Pero la vida también le ha sonreído y se ha podido dedicar a su verdadera pasión, la interpretación y el arte dramático, mientras lo compagina con su trabajo en la estética avanzada. Además, el amor ha vuelto a llamar a su puerta.

Los problemas de salud de Ania Iglesias

Tras su salida de la casa de Guadalix de la Sierra, Ania Iglesias sufrió una grave anorexia nerviosa para la que necesitó la ayuda de médicos y especialistas durante una temporada para recuperarse. Consiguió superar la enfermedad, aunque ella misma ha asegurado que "no está recuperada del todo", y con el tiempo volvió a ser la Ania que todos conocimos en 'GH'. Hasta que el caprichoso destino trajo de nuevo a su vida uno de sus peores capítulos, cuando empezó a volver a la televisión y a hacerse un hueco en el mundo de la interpretación, le diagnosticaron un cáncer de útero que gracias al tratamiento consiguió superar.

Pero recientemente, Ania ha contado en el programa 'Fiesta' que ha sido diagnosticada de una enfermedad congénita de la sangre conocida como talasemia. "Es como si tuvieras los glóbulos rojos más pequeños y cuesta que el oxígeno sea transportado", explicó Ania en el programa. Se trata de una enfermedad hereditaria en la que el cuerpo no produce la cantidad suficiente de hemoglobina.

En su caso, nunca fue diagnosticada hasta que no aparecieron los primeros síntomas hace aproximadamente un año. "El año pasado empecé con muchísimos síntomas: un cansancio extremo, mareos, taquicardias... Me hicieron un examen rutinario y vieron que había complicaciones en la sangre y en junio, tras descartar cosas más serias, incluso leucemia, me lo diagnosticaron. Tengo que cuidar la alimentación, tomar hierro y en ocasiones puede que tengan que hacerme alguna transfusión", ha comentado Ania sobre su reciente enfermedad.

Su madre también ha pasado por un momento difícil. Ania quiso compartir en sus redes sociales unas líneas muy emotivas sobre el complicado momento que está atravesando su madre lidiando con una enfermedad relacionada con la salud mental y de cómo ella misma se encarga de sus cuidados aunque muchas veces no la reconozca. "Mi larga experiencia me lleva a la conclusión de que las sensaciones más primarias no las olvidamos. El tono de voz, el olor, el tacto, hace que nos reconozcan. Demos visibilidad a la demencia de nuestros mayores", ha publicado Ania en sus redes junto a unas imágenes muy tiernas de su madre. "La medicina que más necesitan es nuestro amor. Les hace sentir seguros poner nuestra cara junto a la suya. Nunca dejan de ser quienes fueron".

Su tormentosa relación del pasado y su nueva ilusión

Ania vivió un auténtico infierno durante su última relación sentimental. Tal y como ella misma aseguró en el programa de Emma García, fue víctima de malos tratos por parte de su expareja quien además, le fue infiel con una vecina de su edificio. Ania descubrió la infidelidad a través de los mensajes que le llegaban por redes sociales advirtiéndole sobre los actos de su pareja.

"Yo hace un año ya empecé a notar señales, él tonteaba mucho con mujeres por Instagram y también fuera de Instagram, él siempre me negaba las cosas, nosotros discutíamos poco pero todas las veces que lo hacíamos era por el mismo tema. Confirmé mis sospechas gracias a la solidaridad femenina, me llegaban mensajes de muchas mujeres diciéndome que habían tenido algo con mi chico o que él lo había intentado. A día de hoy no sé deciros si lo he superado del todo", confesó la ex gran hermana.

Ahora, parece que el amor ha vuelto a llamar a su puerta. Ania ha compartido una imagen junto a su pareja actual con la que suma diez meses de relación. Parece que todo va viento en popa y que está conociendo verdaderamente lo que es el amor. "10 meses juntos. Por 100 años más. Gracias por todo lo que me has aportado, por como me quieres, me cuidas, me respetas, me ayudas y crees en mi", comentó en sus redes sociales.

Su trabajo como actriz y su nueva vida en la estética avanzada

Los problemas de salud a los que se enfrentó Ania tras su salida de la casa, frenaron su carrera como actriz que empezaba a despegar como nunca antes. La popularidad que consiguió al finalizar el reality le abrió muchas puertas en las que, además de ser modelo, participó en el rodaje de películas como 'El gran marciano' junto al resto de sus compañeros de edición, y se metió en la piel del personaje de Ofelia en el clásico 'Hamlet' que estrenaron en el Teatro Bellas Artes de Madrid. En 2018, protagonizó la obra 'Reciclando a un famoso' junto a otro ganador de 'GH', Pepe Herrero. Y recientemente, ha vuelto a coincidir con él en la obra de teatro en la que ha estado inmersa en los últimos meses, 'Divorcio a la española': una tronchante comedia que ha sido un éxito y que le ha permitido a Ania volver a subirse a los escenarios.

Entre función y función, Ania dedica su vida a la medicina estética avanzada y parece que le va como la seda. Por el momento, trabaja en dos clínicas diferentes situadas en Madrid, una en el distrito de Chamberí y otra en Alcorcón, donde ofrece todo tipo de tratamientos estéticos especializados a base de técnicas innovadoras adaptadas a las necesidades del paciente. "La vida me llevó por este camino, donde me he formado con destacados profesionales y dentro de la profesión he tenido la suerte de compartir trabajo e investigación con grandes maestros. Me apoyo en la riqueza de la cosmetología, de la cual soy una apasionada, y la madre tierra, que tiene tantas soluciones para nuestro organismo", publicó en su página web profesional.