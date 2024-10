Discreta, leal y su paño de lágrimas: así es Petra García, la hermana pequeña de Bárbara Rey

Petra García García es la hermana menor de Bárbara Rey a la que la vedette realmente crió como si fuese una hija. La madre de ambas era una mujer con graves problemas que atacaba al resto de la familia de manera física y psicológica y Bárbara tomó el papel de su protectora . Siendo también una niña se plantó para proteger a su hermana de las palizas que recibía: " Ver como pegaban a una niña con 4 años… no podía" , ha llegado a confesar la ex vedette

"Siempre he pensado que mi madre por su enfermedad no podía controlarse. Yo me acuerdo menos de los malos tratos míos que de los de mi hermana. Mi hermana ha sido como si hubiera tenido una hija de pequeñita", comentaba con lágrimas en los ojos.