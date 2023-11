Bárbara Rey, rota tras la muerte de su hermano: "Se ha ido para que yo hoy no estuviera sola"

“Hoy es un día durísimo para mí. Se ha ido mi hermano. Con su marcha es como si, en el fondo, me estuviera protegiendo”, confiesa. “Hay cosas que ocurren que uno no sabe explicar muy bien. Sabe que yo hoy no tenía que estar sola y, gracias a él, estoy con mi hermana, con mi familia, mis amigas y con mis primas, en mi tierra… no estoy sola. Estoy con él”.