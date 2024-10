Adara Molinero y los frentes que tiene abiertos: de Álex Ghita y Miguel Frigenti a Jonan Wiergo

Su ruptura con Álex Ghita ha acabado en un continuos cruces de reproches

La ambigüedad sexual de su ex le hizo romper lazos con dos buenos amigos: Jonan Wiergo y Miguel Frigenti

Rodri Fuertes emite un comunicado tras las declaraciones de Álex Ghita y Adara Molinero responde

Adara Molinero está de nuevo en el foco mediático. La ganadora de 'GH VIP' se encuentra en el ojo del huracán tras el directo que hizo en Instagram en el que habló de los que eran sus amigos Jonan Wiergo y Miguel Frigenti, así como de su exnovio Álex Ghita. Esto unido a la extensa entrevista en exclusiva que el entrenador personal ha concedido a Outdoor, ha destapado cómo era su relación y ha hecho que se le abran nuevos frentes a la influencer. Hacemos un breve repaso.

Álex Ghita, su último novio

El co-protagonista de gran parte de estos escándalos es su último novio conocido, Álex Ghita. Después de unas declaraciones de éste hablando sobre su relación, Adara hizo un directo desde la cuenta en la que se despachó a gusto del hombre del que estuvo enamorada. ¡Y se quedó a gusto!

Molinero insinuó que el entrenador se deja querer por varios sugar daddies: “tiene solamente tres amigos que son abuelitos mayores de 70 años que están forrados. Dos de ellos viven juntos. Todos los años se va con ellos de viaje con todo pagado y con el otro también”, ha declarado en pleno arrebato.

Jonan Wiergo, antiguo amigo

Adara también ha roto vínculos con el que fuera su amigo y compañero de ‘Supervivientes 2023’ Jonan Wiergo. La hija de Elena Rodríguez ha acusado al influencer de haberse intercambiado mensajes subidos de tono con su exnovio en 2018 y de no habérselo contado.

"Estábamos de cachondeo y que hace seis años de esas conversaciones. Que hemos estado en plató juntos, cuando fuimos a recibirte después de 'Supervivientes All Stars', y que tenemos mood de colegas... No sé a qué viene liarla por esto. ¿Tiene los santos coj*nes de decirte que le quería hacer una m*mada después de verme en plató e ir de amigo? ¿Qué es lo que pretende? ¿Te ha enseñado todas las conversaciones o solo lo que le ha interesado a él? No me quiero ni imaginar con todas las tías que ha tonteado en estos dos años...", le ha dicho Jonan a Adara en una conversación por Whatsapp que él ha hecho pública.

Miguel Frigenti, también a la gresca

La ambigüedad sexual de su ex novio también ha salpicado al colaborador de ‘El Debate de GH’ Miguel Frigenti. El especialista en realities, que durante un tiempo también fue amigo suyo, habló con franqueza de la ambivalencia del ex de Adara y eso la enfureció hasta el extremo: "A mí este chico me escribía muchísimo, muy insistente con entrenarme, ser mi entrenador. Un día fui a entrenar con él y no volví porque no me gustaba. Ha pasado de mandarme lengüitas por Instagram y llamarme 'tigrecito' a bloquearme en redes sociales", relató Miguel. Adara, que es puro fuego, enloqueció al escuchar sus palabras y arremetió duramente contra él.

Frank Blanco, tenso momento en GH

El no callarse nada le ha llevado también a Adara a enfrentarse con el mismísimo Frank Blanco. Sucedió hace unos días en el debate dominical de GH donde ambos colaboran. Durante la tertulia Adara no dejó de interrumpir a su compañero y éste así se lo hacía saber: "Llevo media hora o más intentando hablar, déjame acabar la frase y luego si quieres te la paso. Me parece fatal que le robes el turno a un compañero al que el presentador le acaba de dar paso".

Ni corta ni perezosa, Adara entró al trapo como un Miura: "Este hombre se ha puesto a criticarme en un montón de programas que he salido, he intentado tener una buena relación y ahora de repente ¿estás buscando un enfrentamiento?", decía Adara. Frank, por su parte, alucinaba con la situación: "Para nada, creo que todo el mundo puede decir de mí muchas cosas, pero intento ser respetuoso. Lo único que te he dicho es que respetases mi turno, es pedirte que me trates como yo trato a todo el mundo, con respeto".

La reaparición de Bárbara Cañuelo de 'GH 17'