Álex Ghita, en exclusiva: su relación con Adara Molinero, su ruptura con Carla Barber y lo que sabe de Rodri Fuertes

Que Adara Molinero haya contado que era él el que deseaba tener un hijo con ella ha hecho estallar definitivamente a Álex Ghita , que ha ofrecido una extensa entrevista a OUTDOOR desde su centro de entrenamiento en el centro de Madrid para aclarar el motivo de su ruptura y los vaivenes de su relación. Pero no se ha quedado ahí y ha querido aclarar de una vez por todas por qué decidió romper su relación con Carla Barber y ha relatado lo que la exconcursante de 'Gran Hermano' le contó sobre Rodri Fuertes .

Cuando se descubrió que Álex Ghita le había dado 'unfollow' a Carla Barber en Instagram se sospechó que podría haber sido por los celos de Adara, algo que el entrenador ahora ha confirmado: fue la exconcursante de 'GH' la que le pidió no solo que terminase su relación con la canaria, sino que también la dejase de seguir , sin importarle que así saliera a la luz este hecho y que les lloviesen las críticas a ambos en las redes sociales.

Álex está totalmente convencido de que no hubo terceras personas por parte de Adara en la relación porque ella le amaba de una forma muy intensa y descarta la idea de que siguiera teniendo sentimientos por Rodri Fuerte s. Piensa esto porque la influencer le insistía para tener un hijo y le contaba que al exconcursante de 'GH' siempre le había negado esta opción pese a que él sí que quería formar una familia junto a ella.

"Sé que él quería desesperadamente tener un hijo con ella y casarse con ella, quería muchas cosas con ella, pero ella no accedía a eso. Ella me hacía ver que ni con el otro que le insistía quería tener un hijo, pero que conmigo sí, entonces eso es bonito, ver que una persona te quiere porque quiere una cosa bonita como tener un hijo, que eso no le pide a cualquiera", ha declarado Álex Ghita.