La relación de Isa Pantoja y María del Monte: cronología de su complicada historia

En su infancia, la hija de Isabel Pantoja llamaba cariñosamente a María del Monte 'nana'

Madrina y ahijada retomaron la relación a raíz de la pandemia y ahora mantienen un contacto fluido

Isa Pantoja: "He hablado con María del Monte, he sentido su amor y su cariño"

La cantante María del Monte ha manifestado que apoya totalmente a Isa Pantoja si su testimonio sobre los episodios que dice haber vivido durante su adolescencia son ciertos. Por su parte, Isa ha comentado que ha hablado con ella después de su comentada intervención en '¡De Viernes!'. “Nosotras hemos estado en contacto", explicaba en 'Vamos a Ver'. Parece que madrina y ahijada han estrechado lazos últimamente, pero no siempre han estado juntas. Repasamos la cronología de su historia.

María del Monte animó a Isabel Pantoja a formalizar la adopción de Isa

En los años 90 María del Monte era amiga íntima de Isabel Pantoja. Las dos cantantes pasaban juntas todo su tiempo e incluso vivían durante largas temporadas bajo el mismo techo. Juntas se iban de vacaciones, compartían confidencias y se entregaban cariño mutuo. Cuentan los allegados a la pareja de amigas que cuando Isabel comenzó a barruntar la posibilidad de adoptar una niña, María se mostró muy ilusionada y le animó a ello hasta el punto de que parecía que se trataba de un proyecto conjunto. Por ese motivo, aunque Isabel figura como progenitora, María tomó el rol de madrina de la pequeña.

Isa Pantoja creció llamando "nana" a María del Monte

Los primeros recuerdos de Isa Pantoja cuentan con la figura de María del Monte como co-protagonista. La pequeña creció llamándola con el apelativo cariñoso de "nana" y vivían casi como si fueran una familia de cuatro: María, Isabel, Kiko Rivera e Isa. Sin embargo, por razones que nunca trascendieron, Isabel Pantoja rompió su amistad con la cantante de 'A la sombra de los Pinos' cuando Isa Pantoja tenía seis años. Aunque al principio ahijada y madrina mantuvieron el contacto la relación entre ambas se fue diluyendo.

"Lo pasábamos muy bien juntas, jugaba conmigo y veíamos 'El rey león', un día mi madre me montó en un tren con ella y María no se montó, se despidió de mí y yo no entendía por qué no venía, ya no la volví a ver", contó en su momento Isa Pantoja.

Establecieron contacto telefónico tras la pandemia

Después de la pandemia Isa y María del Monte recuperaron el contacto. Isa ya estaba distanciada de su madre y en un momento indeterminado del año 2021 se sabe que una contactó con la otra para volver a estrechar lazos. Fue un movimiento discreto y alejado de toda publicidad, algo que ambas decidieron mantener en la más estricta intimidad para evitar titulares e intervención de la prensa.

Se reencontraron en Telecinco

A pesar de que Isa siempre ha tenido sentimientos de cariño hacia su madrina, tuvieron que pasar casi 20 años para que ambas se volvieran a encontrar. Fue en Telecinco. Isa Pantoja fue la encargada de darle el relevo a su madrina y no pudo evitar romper a llorar. "No hables, no hace falta que hables, tú sabes cómo yo soy y aquí no lo podemos hablar, tú sabes lo importante que eres para mí pero este no es el lugar para hacerlo (...) Tú y yo ya hemos hablado y sabes que me está gustando mucho cómo estás haciendo las cosas", intentaba calmar María a Isa.

Una relación fluida y discreta

En la actualidad, mantienen trato continuo. Isa Pantoja no quiere ahondar sobre las conversaciones que mantiene con su madrina, pero sí que ha dicho que siente su calor "Me quedo con lo que hemos hablado en privado. Me ha demostrado mucho cariño", dice. Reconoce con ilusión que ambas han recuperado la conexión especial un día tuvieron. "Si no hemos podido disfrutar de un tiempo juntas antes, por lo que sea. Quizás ahí vamos a estar las dos para poder darnos mucho cariño".