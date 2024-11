El historial sentimental de Lucía Sánchez: el motivo por el no funcionan sus relaciones

Lucía Sánchez vuelve a Mediaset de la mano de un nuevo formato para MiTele Plus . Se trata del dating show 'Un amor para Lucía' en el que la gaditana intentará encontrar el amor definitivo. La exparticipante de ' La isla de las tentaciones ' es guapa, simpática, estilosa y exitosa: ¿por qué ha tenido tan mala suerte con los hombres? Analizamos sus relaciones y, sobre todo, sus rupturas.

Conocimos a Lucía Sánchez en el año 2021 a raíz de su participación en tercera edición de ‘La Isla de las Tentaciones’. Lucía viajó a República Dominicana junto a Manuel González, su novio de entonces con el que llevaba tres años de relación. Sin embargo, aquella prueba de fuego para fortalecer su vínculo no salió tan bien como esperaban.

La relación ya llegaba herida: antes de participar en el espacio Manuel le había sido infiel y ella aseguraba mantener la espinita clavada. "Yo antes era muy golfo, salía de fiesta muchos días y cada día estaba con una o con dos. Siempre agradeceré a Lucía que me perdonara la infidelidad", aseguraba él, que prometía que la historia no se iba a repetir.

Fue entonces cuando Lucía le exigió aquello de que tuviese “la manita relajá” pero su novio no pareció oírla bien porque fue el primero de su villa en caer en la tentación. Lo hizo nada menos que con Fiama , participante de la primera temporada, por la que abandonó a Lucía con la que tuvo una brevísima relación al volver a España.

Para sanar sus heridas, y con la intención de encontrar a su hombre ideal, Lucía participó en un programa de citas que presentaba Nagore Robles, pero tuvo que abandonar tras descubrir que estaba embarazada de su ex, Isaac . La pareja lo intentó de nuevo y de nuevo hubo cuernos por parte de él. Tras el nacimiento de su hija en común, Mía, y varias idas y venidas finalmente decidieron poner fin a su historia en junio de 2023.

Un nuevo reality trajo la siguiente ilusión fallida de Lucía: Álvaro Boix, con el que había iniciado un tonteo en ‘Baila Conmigo’, el reality que ella dejó por su embarazo. La pareja de influencers se reencontró en el mes de mayo en “Los Vecinos de la Casa de Al Lado” y allí retomaron su historia donde la habían dejado. Ambos celebraban que tenían mucha química y no tardaron en hacer planes de futuro que pasaban, incluso, por abandonar juntos España.

Sin embargo, para el mes de agosto todo quedaba diluido. A pesar de haberlo dado todo para que su relación saliese adelante, la influencer reconoció que no había logrado lo que buscaba. “No recibo lo mismo que yo doy”, confesaba la joven de a su comunidad de mtmad. “Me he llevado un chasco”, confesaba con amargura. Todo parece que, una vez más, había caido en las redes amatorias de un infiel profesional.