El influencer es un hombre lleno de energía, que tiene muy claro que ser padre le ha cambiado pero que se siente muy orgulloso de su faceta paternal. “Cuando estoy con la beba es diferente, estoy full padre. Gracias a Dios tengo a la niñera que me salva. Está viviendo con nosotros la niñera, porque si tengo que hacer algo no puedo ir con la beba. Pero me encanta ser padre. Es más, quiero otro hijo ya, pero mi mujer no quiere porque es bailarina. Le ca... el laburo, nueve meses de embarazo. Pero ya estoy full semental para hacer el hermanito a Venezia. La dupla, ahí cierro la fábrica”, afirma el cantante.