Fani Carbajo se rompe al recordar el infierno que vivió por culpa de las drogas: "Se me viene todo a la mente"

Sin tratar de disimular ni su dolor ni sus lágrimas , Fani Carbajo no se ha andado por las ramas y ha abordado lo que realmente le preocupa. "Estoy bastante mal con este tema", ha dicho acerca de la última polémica en la que se ha visto envuelta en las últimas semanas. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha estallado ante las imágenes de unas sustancias que han generado un debate en las redes sociales.

Tras recibir muchas críticas por este tema y, principalmente preocupada por lo que pueda afectarle a su hijo, Fani Carbajo ha querido contar públicamente toda la verdad sobre su experiencia con este tipo de sustancias y aclarar cuál es realmente su relación con las drogas para despejar todo tipo de dudas. La exconcursante de 'Supervivientes' ha sido más sincera que nunca en este punto y no ha dudado en hacer un ejercicio de retrospectiva al pasado, aunque ello le haya provocado mucho dolor.

"Se me viene todo a la mente", ha dicho Fani en su canal de mtmad, antes de relatar punto por punto cómo se siente y a describir el infierno que ella ha vivido por culpa de las drogas. Un pasado nada fácil que no quiere seguir arrastrando en la actualidad y por eso lo ha hablado abiertamente para que no se la siga haciendo daño a través de las redes.