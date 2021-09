Fani Carbajo está en una época de cambios. La que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' se ha mudado a otra casa y a partir de este detalle hemos conocido un secreto que hasta ahora no había revelado. La influencer ha hecho pública una de sus peticiones más importantes a la empresa de mudanzas: que tengan cuidado con las cenizas de su madre que sigue teniendo con ella .

Desde este nuevo escenario, la madrileña no solo ha respondido a Steisy de sus críticas, sino que también ha hecho una petición a los espectadores de 'La última tentación'. La influencer tiene claro el límite que no quiere que se pase después de todo lo vivido en primera experiencia en República Dominicana y se ha mostrado tajante con lo que no va a tolerar a partir de ahora.