El exconcursante de 'La isla de las tentaciones' no está dispuesto a que quede una verdad a medias o a que le caigan responsabilidades que no tiene. Por ello ha querido hablar sin censura de lo que hubo realmente entre él y Fani y sus revelaciones han sido sorprendentes. La historia no es tal como nos la han contado por lo que él mismo ha sacado a la luz y de esta manera así ha explicado por qué no se fue realmente con ella cuando tuvo la oportunidad.