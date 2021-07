El pasado domingo conocíamos la terrible noticia de que habían matado de una paliza a un chico de tan solo 24 años en A Coruña a las puertas de una discoteca. Su nombre era Samuel Luiz Muñiz , un auxiliar de enfermería que durante toda la pandemia había trabajado en una residencia de ancianos y para el que ahora su familia y amigos piden justicia. Las redes sociales se han volcado con lo ocurrido después de que una de las amigas del chico indicase de que se trataba de un asesinato por su orientación sexual y no han tardado en salir reacciones de lo ocurrido. Una de ellas, la de Fayna Bethencourt que ha escrito sincera lo que este hecho le ha producido.

Refugiándose una vez más en las palabras donde ella siempre encuentra cómo expresar lo que siente, la exconcursante de 'GH' ha querido manifestar su repulsa por lo ocurrido, además de ponerse en la piel de otros muchos chicos que viven con miedo de ser agredidos por su orientación sexual. Aunque la Delegación del Gobierno y la policía no han confirmado la motivación homófoba del caso, el entorno más cercano a la víctima sí que asegura de que se trata de un asesinato por la orientación sexual del joven y en las últimas horas, tanto Twitter como Instagram se han llenado de mensajes en apoyo a los amigos y familiares de Samuel.

Si ya anteriormente, Fayna utilizó su muro de Instagram y la escritura para liberarse de su pasado más duro, ahora ha evocado cómo fueron, según su imaginación, los últimos momentos de este chico asesinado. "La chaqueta nueva que dejé sobre el respaldo de aquella silla en el salón", "el guiso de mi madre que no me acabaré nunca" o "mi gato esperando en el salón" son algunas de las muchas cosas que el joven Samuel ya no podrá volver a hacer y, que, desgraciadamente es una representación de lo que han sufrido otros jóvenes.