Fayna Bethencourt, del testimonio de Rocío Carrasco: “Lloré con ella, un animal herido reconoce a otro animal herido”

Fayna Bethencourt , concursante de la segunda edición de ‘Gran Hermano’, ha visitado ‘Sálvame’ para contar c ómo se sintió al ver la docuserie ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ . La ex gran hermana, que también ha confesado ser víctima de malos tratos por parte de su expareja y compañero de reality, Carlos Navarro ‘El Yoyas’, ha confesado cómo revivió su dolor con las palabras de Rocío Carrasco:

Fayna contaba que está “feliz de que haya hablado, por ella. […] Las cosas cuando las guardas en un cajón se pudren, hay que darle voz para que existan para la gente. Creo que para ella ha sido catártico, un paso más para su cura”. Además, defendía que el hecho de haber cobrado o no, no quita razón a sus palabras: “La verdad no tiene precio”.