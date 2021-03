Fayna Bethencourt no se cansa de decir lo maravilloso que es todo lo que la rodea tras salir del infierno de su antigua relación con Carlos Navarro. Después de caer y de rehacer su vida es ahora habitual verla sonriendo y cada vez que escuchamos lo feliz que está, esta afirmación viene seguida de un nombre: Misael . La persona fundamental para que la exconcursante de 'Gran Hermano' haya vuelto a creer en el amor y para la que ella solo tiene palabras de cariño. Pero, ¿quién es este chico de alma heavy que ha logrado sanar las heridas de Fayna? Continua leyendo y conoce un poco más al canario que le ha robado el corazón:

Ajeno al mundo de la televisión y bastante celoso de su vida personal (mantiene su cuenta de Instagram privada) hemos ido conociendo algunos detalles de él a partir de lo que cuenta Fayna y, desde luego, que son todo cosas buenas. No solo es que desde que se conocieron ella diga continuamente que "ahora es muy feliz", sino que también cuando le presentó a sus hijos "hubo conexión enseguida" , tal como declaró en su entrevista en 'Lecturas' . Un paso muy importante para seguir creciendo como pareja.

No hay que ser demasiado observador para ver que en el perfil de Instagram de Fayna Bethencourt, hay un espacio muy importante dedicado a su chico Misael. El canario aparece con ella en fotografías con mucha carga emocional donde no solo la imagen dice lo felices que son sino las propias palabras de la exconcursante de 'GH': "Eres mi gran amor y compañero de vida", "desde que te conocí has sumado en mí, amor y respeto".